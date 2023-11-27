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Витинья рассказал, как «ПСЖ» собирается обыграть «Ньюкасл»

27 Ноября 2023 • 16:42 Комментировать
ПСЖ
...
Ньюкасл
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28.11 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал, за счёт чего его команда собирается обыграть «Ньюкасл» в завтрашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, в случае поражения парижский клуб упустит своё место в зоне выхода в плей-офф перед последним туром.

«Как мы планируем обыграть «Ньюкасл»? Ключ в том, чтобы выложиться на 100% и уважать идеи тренера», – заключил Витинья на пресс-конференции.

В первом круге «Ньюкасл» у себя дома разгромил «ПСЖ» со счётом 4:1. С таким же счётом подопечные Эдди Хау в последнем туре Английской премьер-лиги разгромили лондонский «Челси».

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