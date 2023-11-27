Энрике: «У меня нет сомнений в том, что Дембеле – самый влиятельный футболист в мире»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал своего подопечного Усмана Дембеле самым влиятельным игроком в мировом футболе. Напомним, француз перебрался в Париж минувшим летом из каталонской «Барселоны» за отступные в размере 50 миллионов евро.

«У меня нет сомнений в том, что Дембеле – самый влиятельный футболист в мире. Я не откажусь от своих слов. Его не волнуют ошибки, он продолжает и делает новые попытки. Усман не слушает критику и всегда генерирует хорошие вещи», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Дембеле к сегодняшнему дню имеет в своём активе один гол и четыре результативные передачи в чемпионате Франции в двенадцати поединках.