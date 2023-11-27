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Чемпионат Франции. Лига 1

Аутсайдер Лиги 1 «Лион» продаёт двух звёздных игроков

27 Ноября 2023 • 13:10 Комментировать

Руководство «Лиона» планирует расстаться с двумя звездными футболистами команды. Речь идет о нападающем Александре Ляказетте и полузащитнике Корентене Толиссо.

Как стало известно журналистам RMC Sport, в клубе недовольны игрой вышеназванных футболистов. «Лион» решил продать Ляказетта и Толиссо в зимнее трансферное окно, чтобы сэкономить на их заработной плате.

В нынешнем сезоне Александр провел девять матчей в чемпионате Франции и забил три гола. Толиссо отметился голом и тремя желтыми карточками в девяти встречах.

«Лион» провально выступает в Лиге 1, занимая последнее место после 11 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Александр Ляказетт Корентен Толиссо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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