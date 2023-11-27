​«Метц» забил в минувшем туре свой самый быстрый гол в 21-м веке

В четырнадцатом туре французского чемпионата «Метцу» пришлось съездить в гости к «Лорьяну», где мессинцы неоджиданно добыли победу. Все началось для них очень хорошо уже на первой минуте матча - Шейх Сабали открыл счет уже на 40-й секунде, хотя позже «Лорьян» не только сравнял, но и вышел вперед.

Гол Сабали на 40-й секунде стал самым быстрым голом для «Метца» в высшей лиге французского футбола в 21-м веке. Но в следующем туре «Метцу» предстоит сыграть важный матч на выезде с «Лиллем», это случится третьего декабря. Сейчас мессинцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.