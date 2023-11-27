​Гроссо: «Отсутствие санкций считаю недопустимым»

Итальянский специалист Фабио Гроссо стал жертвой хулиганов, автобус «Лиона» забросали бутылками и камнями в Марселе, одна из них разбила окно, достаточно серьезно ранив Гроссо, чемпиона мира 2006 года в составе итальянской сборной. Он считает отсутствие наказаний за инцидент недопустимым.

- Утром встаю, умываюсь, смотрю на себя и по-прежнему не понимаю - как такое может обойтись без наказания? Это недопустимо. Я люблю горячие стадионы, с громкой активной публикой, но мы говорим о другом, произошедшем в тот день. Это должно быть санкционировано, - цитирует слова Гроссо итальянское новостное агентство ITASportPress.