Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Гроссо: «Отсутствие санкций считаю недопустимым»

27 Ноября 2023 • 08:27 Комментировать

Итальянский специалист Фабио Гроссо стал жертвой хулиганов, автобус «Лиона» забросали бутылками и камнями в Марселе, одна из них разбила окно, достаточно серьезно ранив Гроссо, чемпиона мира 2006 года в составе итальянской сборной. Он считает отсутствие наказаний за инцидент недопустимым.

- Утром встаю, умываюсь, смотрю на себя и по-прежнему не понимаю - как такое может обойтись без наказания? Это недопустимо. Я люблю горячие стадионы, с громкой активной публикой, но мы говорим о другом, произошедшем в тот день. Это должно быть санкционировано, - цитирует слова Гроссо итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Фабио Гроссо
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
08:27 · Франция. Лига 1
​Гроссо: «Отсутствие санкций считаю недопустимым»
03:18 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» запланировал трансфер защитника «Вулверхэмптона» слухи
01:21 · Франция. Лига 1
Гроссо установил антирекорд «Лиона» последних 34 лет
01:05 · Франция. Лига 1
​Гаттузо могут уволить из «Марселя»
00:50 · Франция. Лига 1
«Лилль» уверенно победил на поле «Лиона»
00:41 · Франция. Лига 1
​«Ницца» установила новый рекорд французского футбола
26 Ноября
21:04 · Франция. Лига 1
В матче с «Реймсом» «Ренн» одержал долгожданную победу
19:04 · Франция. Лига 1
«Нант» и «Гавр» не забивали, «Мец» и «Брест» праздновали победы
17:19 · Франция. Лига 1
Названа команда из 10 сильнейших лиг Европы с наименьшим числом пропущенных мячей
16:55 · Франция. Лига 1
Привычная победа 1:0 позволила «Ницце» продолжить преследование «ПСЖ»
14:00 · Франция. Лига 1
Дембеле: «Я доволен своей игрой за «ПСЖ» в последние недели»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Дембеле – о матче с «Ньюкаслом»: «Мы сделаем всё, чтобы забрать три очка»
13:50 · Франция. Лига 1
Дембеле: «Я очень рад, что играю с Мбаппе за одну команду»
11:47 · Франция. Лига 1
Гаттузо назвал «дерьмом» игру «Марселя»
01:02 · Франция. Лига 1
«Страсбург» с «Марселем» забили по голу
Все новости
Рекомендуем