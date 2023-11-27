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Чемпионат Франции. Лига 1

Гроссо установил антирекорд «Лиона» последних 34 лет

27 Ноября 2023 • 01:21 Комментировать
Ланс
...
Лион
02.12 19:00

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо пока не может вывести команду из кризиса.

Итальянец был назначен вместо Лорана Блана, провалившего старт сезона, однако положение не стало лучше – «Лион» по-прежнему последний в турнирной таблице. В воскресенье команда потерпела домашнее поражение от «Лилля» (0:2), ставшее уже четвёртым при Гроссо. По данным Opta, нынешний наставник лионцев установил клубный антирекорд последних 34-х лет по количеству проигрышей в первых семи матчах Лиги 1. Такого не происходило со времён Раймона Доменека (сезон-1989/90).

На счету «Лиона» семь набранных очков после 12 туров. Отставание от 15-й строчки, дающей право остаться в элитном дивизионе без стыковых матчей, составляет пять баллов.

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Лион Фабио Гроссо Раймон Доменек ещё теги

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