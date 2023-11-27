Гроссо установил антирекорд «Лиона» последних 34 лет

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо пока не может вывести команду из кризиса.

Итальянец был назначен вместо Лорана Блана, провалившего старт сезона, однако положение не стало лучше – «Лион» по-прежнему последний в турнирной таблице. В воскресенье команда потерпела домашнее поражение от «Лилля» (0:2), ставшее уже четвёртым при Гроссо. По данным Opta, нынешний наставник лионцев установил клубный антирекорд последних 34-х лет по количеству проигрышей в первых семи матчах Лиги 1. Такого не происходило со времён Раймона Доменека (сезон-1989/90).

На счету «Лиона» семь набранных очков после 12 туров. Отставание от 15-й строчки, дающей право остаться в элитном дивизионе без стыковых матчей, составляет пять баллов.