«Лилль» уверенно победил на поле «Лиона»

В заключительном на сегодня матче 13-го тура Лиги 1 «Лион» принимал «Лилль». В середине первого тайма Юссуф Языджи помог Джонатану Дэвиду открыть счет в поединке. Вскоре Тиаго Сантос дальним ударом снова заставил голкипера соперника капитулировать. Языджи мог и сам забивать, но удар не получился. После перерыва активничал Мама Бальде, его хорошую попытку парировал вратарь. В целом у «Лиона» практически не было шансов спастись. «Ткачи» остаются на последнем месте, соперник - четвертый.
Протокол игры
|27'Дэвид Джонатан (0:1)
|32'Сантос Тиаго (0:2)
Лопеш Антони•Кумбеди Саэль•Диоманде Синали80' (Морейра Диегу (80') •О'Брайан Джек•Милагрес Энрике•Альверо Скелли46' (Шерки Райан (46') •Какере Максанс•Диавара МамадуII46' (Акуоку Поль (46') • 72'Нуама Эрнест•Ляказетт Александр46' (Бальде Мама (46') • 66'Кадевере Тино65' (Ловрен Деян (65')
Запасные: Мата Клинтон•Риу Реми•Джеффиньо•Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Шевалье Люка•Сантос Тиаго• 32'Йоро Лени•Рибейро Александро•Гудмундссон Габриэль• 13'Бенталеб Набиль•Гомес Анхель•Жегрова Эдон83' (Кабелла Реми (83') •Языджи Юсуф90' (Юмтити Самуэль (90') •Кавалейру Иван46' (Харальдссон Хакон-Арнар (46') •Дэвид Джонатан83' (Уна Адам (83')
26 ноября. Стадион "Гроупама Арена".
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