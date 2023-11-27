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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» уверенно победил на поле «Лиона»

27 Ноября 2023 • 00:50 Комментировать
Лион
0:2
Лилль

В заключительном на сегодня матче 13-го тура Лиги 1 «Лион» принимал «Лилль». В середине первого тайма Юссуф Языджи помог Джонатану Дэвиду открыть счет в поединке. Вскоре Тиаго Сантос дальним ударом снова заставил голкипера соперника капитулировать. Языджи мог и сам забивать, но удар не получился. После перерыва активничал Мама Бальде, его хорошую попытку парировал вратарь. В целом у «Лиона» практически не было шансов спастись. «Ткачи» остаются на последнем месте, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Лион0:2Лилль
  27'Дэвид Джонатан (0:1)
  32'Сантос Тиаго (0:2)
Лопеш АнтониКумбеди СаэльДиоманде Синали 80' (Морейра Диегу ( 80') О'Брайан ДжекМилагрес ЭнрикеАльверо Скелли 46' (Шерки Райан ( 46') Какере МаксансДиавара МамадуII 46' (Акуоку Поль ( 46'  72') Нуама ЭрнестЛяказетт Александр 46' (Бальде Мама ( 46'  66') Кадевере Тино 65' (Ловрен Деян ( 65')
Запасные: Мата КлинтонРиу РемиДжеффиньоМэйтленд-Найлс Эйнсли
Шевалье ЛюкаСантос Тиаго  32'Йоро ЛениРибейро АлександроГудмундссон Габриэль  13'Бенталеб НабильГомес АнхельЖегрова Эдон 83' (Кабелла Реми ( 83') Языджи Юсуф 90' (Юмтити Самуэль ( 90') Кавалейру Иван 46' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 46') Дэвид Джонатан 83' (Уна Адам ( 83')
Запасные: Манноне ВитоВиржинюс АланМирамон ИгнасиоБуадди АйюбЗедатка Аким
26 ноября. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Лион Лилль

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