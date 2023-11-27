«Лилль» уверенно победил на поле «Лиона»

В заключительном на сегодня матче 13-го тура Лиги 1 «Лион» принимал «Лилль». В середине первого тайма Юссуф Языджи помог Джонатану Дэвиду открыть счет в поединке. Вскоре Тиаго Сантос дальним ударом снова заставил голкипера соперника капитулировать. Языджи мог и сам забивать, но удар не получился. После перерыва активничал Мама Бальде, его хорошую попытку парировал вратарь. В целом у «Лиона» практически не было шансов спастись. «Ткачи» остаются на последнем месте, соперник - четвертый.