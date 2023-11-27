​«Ницца» установила новый рекорд французского футбола

Во Франции прошел тринадцатый тур Лиги 1, и после него в таблице все еще остается один «нолик» - в графе поражений у «Ниццы». Команда все еже не проиграла ни одного матча, более того - по ходу этого чемпионата еще ни разу не было ситуации, в которой «Ницца» уступала в счете по ходу игры.

Ранее, после двенадцати туров, в истории французского чемпионата была лишь одна команда с подобным достижением - «Бордо» в сезоне 1984/1985. Но сейчас «Ницца» осталась в гордом одиночестве после тринадцати туров, она - единственная команда, которая ни разу не уступала в счете в матче Лиги 1 после тринадцати туров.