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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» и «Гавр» не забивали, «Мец» и «Брест» праздновали победы

26 Ноября 2023 • 19:04 Комментировать
Монпелье
1:3
Брест

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 13-го тура. «Гавр» гостил у «Нанта» и должен остаться доволен ничьей 0:0 из-за удаления в середине второго тайма только-только вышедшего на замену Андре Айю. Далер Кузяев отбегал весь поединок.

«Мец» забил «Лорьяну» в гостях уже на первой минуте, но в середине первого тайма уже уступал 1:2. Тем не менее, качели продолжались, и хозяева после перерыва провалились - 2:3.

«Брест» был сильнее «Монпелье» (3:1).

Протокол игры  
Монпелье1:3Брест
  20'Эстев Максим (0:1)
(1:1) Саванье Тежи51'  
  64'Перейра-Лаже Матиаш (1:2)
  90'Думбия Камори (1:3)
Лекомт БенжаменСако ФалаеКуяте КикиЭстев МаксимСент-Люс ТеоШотар Жорис 82' (Норден Арно ( 82') Ферри ЖорданАль-Тамари МуссаСаванье Тежи  24'Фаяд Халил 66' (Хазри Вахби ( 66') Адамс Акор  90'
Запасные: Фэй СериньеОмерагич БечирМинкарелли Дэвин ЛукасТшато ЭнзоЙебоа КелвинДелайе СашаБерто Димитри
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданЛе Кардинал ЖюльенЛоко БрэдлиКамара Махди 88' (Лебо Адриен ( 88') Лис-Мелу Пьерр  30'Маньетти Уго 88' (Мартен Жонас ( 88') Ле Дуарон Жереми 63' (Перейра-Лаже Матиаш ( 63') Сатриано Мартин 63' (Мунье Стив ( 63') Дель Кастильо Ромен  45' 75' (Думбия Камори ( 75')
Запасные: Кудерт ГрегуарКамблан АксельДари АшрафБраими Билаль
26 ноября. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры 
Нант0:0Гавр
Лафон Альбан  Пьер-Габриэль Ронаэль   45'   77' (Мутуссами Самуэль (   77' Кёмерт Эрай  Кастеллетто Жан-Шарль  Дюверн Жан-Кевин  Чиривелья Педро  Дуглас Гомес   70' (Молле Флоран (   70' Ганаго Игнатиус   59' (Аблин Маттис (   59' Сиссоко Мусса   77' (Хаджам Жауэн (   77' Саймон Мозес  Мохамед Мостафа   59' (Адсон (   59')
Запасные: Бамба Абдул-Кадер  Паллуа Николя  Дьяк Ламин  Дескамп Реми
Десма Артур  Санганте Аруна   90'  Юте-Кинкуэ Этьенн  Льорис Готье   80' (Сальмье Йоанн (   80' Опери Кристофер  Него Лоик   65' (Айю Андре (   65'   67' Кузяев Далер  Туре Абдулайе  Джуджу Антуан   65' (Сабби Эммануэль (   65' Алиуи Набиль   71' (Кечта Яссин (   71' Логбо Энди   46' (Н'диайе Рассул (   46'   85')
Запасные: Грандсир Самуэль  Эль-Хаджам Уалид  Коне Мохамед  Сумаре Исса
 26 ноября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры 
Лорьян2:3Мец
  1' Сабали Шейх (0:1)
(1:1) Февр Ромен 7'  
(2:1) Крупи Эли Джуниор 22'  
  65' Траоре Исмаэль (2:2)
  83' Джаллоу Абли (2:3)
Мвого Ивон  Менди Формоз III  Лапорт Жульен  Тальби Монтассар  Йонгва Дарлин   49'   60' (Бамба Дьенг (   60' Февр Ромен  Абергель Лоран  Бакайоко Тьемуэ   85' (Понсо Жульен (   85' Макенго Жан-Виктор   85' (Ле Бри Тео (   85' Дукуре Сирине   57'   60' (Менди Бенжамен (   60' Крупи Эли Джуниор   60' (Грбич Адриан (   60')
Запасные: Туре Сулейман  Ле Гофф Венсан  Гомис Альфред  Калюлю Гедеон
Укиджа Александр  Куао Коффи  Траоре Исмаэль  Канде Фали  Юдоль Матьё   45'  Камара Ламин  Жан-Жак Данле  Ван Ден Керкхоф Кевин  Джаллоу Абли   89' (Маига Хабиб (   89' Сабали Шейх   67' (Тетте Бенджамин (   67' Элисор Симон   67' (Асоро Йоэль (   67')
Запасные: Атта Артур  Жан Н'Гессан  Диалло Папе  Мбайе Малик  Н'Дюкюиди Жозеф  Диш Гийом
 26 ноября. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Брест Нант Мец ещё теги

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Монпелье — Брест: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции — 26 ноября 2023
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