«Нант» и «Гавр» не забивали, «Мец» и «Брест» праздновали победы

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 13-го тура. «Гавр» гостил у «Нанта» и должен остаться доволен ничьей 0:0 из-за удаления в середине второго тайма только-только вышедшего на замену Андре Айю. Далер Кузяев отбегал весь поединок.

«Мец» забил «Лорьяну» в гостях уже на первой минуте, но в середине первого тайма уже уступал 1:2. Тем не менее, качели продолжались, и хозяева после перерыва провалились - 2:3.

«Брест» был сильнее «Монпелье» (3:1).