«Нант» и «Гавр» не забивали, «Мец» и «Брест» праздновали победы

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 13-го тура. «Гавр» гостил у «Нанта» и должен остаться доволен ничьей 0:0 из-за удаления в середине второго тайма только-только вышедшего на замену Андре Айю. Далер Кузяев отбегал весь поединок.
«Мец» забил «Лорьяну» в гостях уже на первой минуте, но в середине первого тайма уже уступал 1:2. Тем не менее, качели продолжались, и хозяева после перерыва провалились - 2:3.
«Брест» был сильнее «Монпелье» (3:1).
Протокол игры
|20'Эстев Максим (0:1)
|(1:1) Саванье Тежи51'
|64'Перейра-Лаже Матиаш (1:2)
|90'Думбия Камори (1:3)
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Куяте Кики•Эстев Максим•Сент-Люс Тео•Шотар Жорис82' (Норден Арно (82') •Ферри Жордан•Аль-Тамари Мусса•Саванье Тежи• 24'Фаяд Халил66' (Хазри Вахби (66') •Адамс Акор 90'
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Ле Кардинал Жюльен•Локо Брэдли•Камара Махди88' (Лебо Адриен (88') •Лис-Мелу Пьерр• 30'Маньетти Уго88' (Мартен Жонас (88') •Ле Дуарон Жереми63' (Перейра-Лаже Матиаш (63') •Сатриано Мартин63' (Мунье Стив (63') •Дель Кастильо Ромен 45'75' (Думбия Камори (75')
Запасные: Кудерт Грегуар•Камблан Аксель•Дари Ашраф•Браими Билаль
26 ноября. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры
Лафон Альбан • Пьер-Габриэль Ронаэль 45' 77' ( Мутуссами Самуэль ( 77') • Кёмерт Эрай • Кастеллетто Жан-Шарль • Дюверн Жан-Кевин • Чиривелья Педро • Дуглас Гомес 70' ( Молле Флоран ( 70') • Ганаго Игнатиус 59' ( Аблин Маттис ( 59') • Сиссоко Мусса 77' ( Хаджам Жауэн ( 77') • Саймон Мозес • Мохамед Мостафа 59' ( Адсон ( 59')
Запасные: Бамба Абдул-Кадер • Паллуа Николя • Дьяк Ламин • Дескамп Реми
Десма Артур • Санганте Аруна • 90'Юте-Кинкуэ Этьенн • Льорис Готье 80' ( Сальмье Йоанн ( 80') • Опери Кристофер • Него Лоик 65' ( Айю Андре ( 65' ) • 67'Кузяев Далер • Туре Абдулайе • Джуджу Антуан 65' ( Сабби Эммануэль ( 65') • Алиуи Набиль 71' ( Кечта Яссин ( 71') • Логбо Энди 46' ( Н'диайе Рассул ( 46' ) 85'
Запасные: Грандсир Самуэль • Эль-Хаджам Уалид • Коне Мохамед • Сумаре Исса
26 ноября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры
|1' Сабали Шейх (0:1)
|(1:1) Февр Ромен 7'
|(2:1) Крупи Эли Джуниор 22'
|65' Траоре Исмаэль (2:2)
|83' Джаллоу Абли (2:3)
Мвого Ивон • Менди Формоз III • Лапорт Жульен • Тальби Монтассар • Йонгва Дарлин 49' 60' ( Бамба Дьенг ( 60') • Февр Ромен • Абергель Лоран • Бакайоко Тьемуэ 85' ( Понсо Жульен ( 85') • Макенго Жан-Виктор 85' ( Ле Бри Тео ( 85') • Дукуре Сирине 57' 60' ( Менди Бенжамен ( 60') • Крупи Эли Джуниор 60' ( Грбич Адриан ( 60')
Запасные: Туре Сулейман • Ле Гофф Венсан • Гомис Альфред • Калюлю Гедеон
Укиджа Александр • Куао Коффи • Траоре Исмаэль • Канде Фали • Юдоль Матьё • 45'Камара Ламин • Жан-Жак Данле • Ван Ден Керкхоф Кевин • Джаллоу Абли 89' ( Маига Хабиб ( 89') • Сабали Шейх 67' ( Тетте Бенджамин ( 67') • Элисор Симон 67' ( Асоро Йоэль ( 67')
Запасные: Атта Артур • Жан Н'Гессан • Диалло Папе • Мбайе Малик • Н'Дюкюиди Жозеф • Диш Гийом
26 ноября. Стадион "Стад де Мустуар".
Бан пользователя