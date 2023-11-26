Привычная победа 1:0 позволила «Ницце» продолжить преследование «ПСЖ»

В 13-м туре Лиги 1 встретились «Ницца» с «Тулузой». У команд по 13 забитых мячей, но хозяева идут на второй строчке в таблице, а противник - аккурат над трио неудачников, всё дело в надежности обороны. Вот и сегодня «Ницца» использовала для победы один из двух ударов в створ. На 54-й минуте Теремас Моффи правой ногой отправил мяч в сетку - 1:0. Мяч сразу перешел к гостям, Франк Магри не попал в створ в следующей атаке. Эванн Гессан должен был забивать в концовке, но защитник преградил путь мячу в ворота.
«Ницца» остается второй с отставанием от «ПСЖ» в одно очко, «Тулуза» - четвертая с конца.
Протокол игры
|(1:0) Моффи Теремас54'
Булка Марцин•Лотомба Жордан72' (Лоше Том (72') •Росарио Пабло•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Сансон Морган•Тюрам Кефрен•Диоп Софьян46' (Клод-Морис Алексис (46') •Лаборд Гаэтан66' (Гессан Эванн (66') •Моффи Теремас•Бога Жереми72' (Перро Ромен (72')
Рестес Гийом•Деслер Миккел• 83'Коста Логан•Николайсен Расмус•Суасо Габриэль79' (Сиссоко Ибрагим I (79') •Кассерес Кристиан 33'65' (Хелаберт Сесар (65') •Спирингс Стейн•Каманзи Уоррен65' (Диарра Мусса (65') •Сьерро Венсан•Доннум Арон79' (Бангре Мамади (79') • 81'Магри Франк
26 ноября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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