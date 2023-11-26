Привычная победа 1:0 позволила «Ницце» продолжить преследование «ПСЖ»

В 13-м туре Лиги 1 встретились «Ницца» с «Тулузой». У команд по 13 забитых мячей, но хозяева идут на второй строчке в таблице, а противник - аккурат над трио неудачников, всё дело в надежности обороны. Вот и сегодня «Ницца» использовала для победы один из двух ударов в створ. На 54-й минуте Теремас Моффи правой ногой отправил мяч в сетку - 1:0. Мяч сразу перешел к гостям, Франк Магри не попал в створ в следующей атаке. Эванн Гессан должен был забивать в концовке, но защитник преградил путь мячу в ворота.

«Ницца» остается второй с отставанием от «ПСЖ» в одно очко, «Тулуза» - четвертая с конца.