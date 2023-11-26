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Чемпионат Франции. Лига 1

Привычная победа 1:0 позволила «Ницце» продолжить преследование «ПСЖ»

26 Ноября 2023 • 16:55 Комментировать
Ницца
1:0
Тулуза
окончен

В 13-м туре Лиги 1 встретились «Ницца» с «Тулузой». У команд по 13 забитых мячей, но хозяева идут на второй строчке в таблице, а противник - аккурат над трио неудачников, всё дело в надежности обороны. Вот и сегодня «Ницца» использовала для победы один из двух ударов в створ. На 54-й минуте Теремас Моффи правой ногой отправил мяч в сетку - 1:0. Мяч сразу перешел к гостям, Франк Магри не попал в створ в следующей атаке. Эванн Гессан должен был забивать в концовке, но защитник преградил путь мячу в ворота.

«Ницца» остается второй с отставанием от «ПСЖ» в одно очко, «Тулуза» - четвертая с конца.

Протокол игры  
Ницца1:0Тулуза
(1:0) Моффи Теремас54'  
Булка МарцинЛотомба Жордан 72' (Лоше Том ( 72') Росарио ПаблоДанте БонфимБар МельвенСансон МорганТюрам КефренДиоп Софьян 46' (Клод-Морис Алексис ( 46') Лаборд Гаэтан 66' (Гессан Эванн ( 66') Моффи ТеремасБога Жереми 72' (Перро Ромен ( 72')
Запасные: Менди АнтуанБульхенди ТеддиБуанани БадрединБальде АлиуБелахяне Реда
Рестес ГийомДеслер Миккел  83'Коста ЛоганНиколайсен РасмусСуасо Габриэль 79' (Сиссоко Ибрагим I ( 79') Кассерес Кристиан  33' 65' (Хелаберт Сесар ( 65') Спирингс СтейнКаманзи Уоррен 65' (Диарра Мусса ( 65') Сьерро ВенсанДоннум Арон 79' (Бангре Мамади ( 79'  81') Магри Франк
Запасные: Домингес АлексБеграуи ЯнисМависса КристианКебен КевинГенро Денис
26 ноября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Тулуза

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