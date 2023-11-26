Дембеле: «Я доволен своей игрой за «ПСЖ» в последние недели»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле оценил свои выступления за команду Луиса Энрике в последние недели. Напомним, в крайнем туре чемпионата Франции Дембеле забил свой дебютный гол за парижан, отличившись в ворота «Монако».

«Я доволен своей игрой за «ПСЖ» в последние недели. Я стараюсь создавать как можно больше моментов для партнёров. Даже если я буду заканчивать матч без голов, мне бы хотелось иметь в активе ассисты», – приводит слова Дембеле французское издание Telefoot.

В этом розыгрыше чемпионата Франции Дембеле провёл 12 матчей, где отметился голом и 4 результативными передачами.