Дембеле: «Я очень рад, что играю с Мбаппе за одну команду»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле заявил, что очень рад выступать за одну команду с Килианом Мбаппе, с которым также защищает цвета сборной Франции. Напомним, Усман присоединился к парижскому клубу минувшим летом из каталонской «Барселоны» за 50 миллионов евро отступных.

«Я очень рад, что играю с Мбаппе за одну команду. Мы стараемся давать максимум ради того, чтобы «ПСЖ» выиграл максимальное количество трофеев», – сказал Дембеле в интервью Telefoot.

Дембеле в нынешнем сезоне забил гол и отдал 4 результативные передачи в чемпионате Франции за 12 матчей. Свой первый мяч за парижан нападающий забил в последнем туре чемпионата в ворота «Монако».