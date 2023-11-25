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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» разгромил «Клермон» в формате 10 на 10

25 Ноября 2023 • 21:02 Комментировать
Клермон
0:3
Ланс
окончен

В 13-м туре Лиги 1 встретились «Клермон» и «Ланс». Уже на 11-й минуте Элю Вахи открыл счет. В компенсированное время первого тайма по итогам потасовки были удалены Вахи, Алиду Сейду и тренер хозяев. На 50-й минуте Адриен Томассон дальним ударом удвоил перевес гостей. В концовке Уэсли Саид поставил точку - 0:3.

«Ланс» закрепился на шестом месте, противник - предпоследний.

Протокол игры  
Клермон0:3Ланс
  11'Вахи Элю (0:1)
  50'Томассон Адриен (0:2)
  82'Саид Уэсли (0:3)
Диао МориПельмар АндиСейду Алиду  45'Кофрие МаксимилианоКонате Шейк 86' (Зеффан Мехди ( 86') Вивальдо Боргес до Сантос НетоКейта Хабиб 66' (Гоналон Максим ( 66'  68') Маньен Йоанн 66' (Бутубба Биляль ( 66') Чам МухаммедРашани Эльбасан 46' (Ожье Флоран ( 46') Киэ Грежон  32' 66' (Николсон Шамар ( 66')
Запасные: Андрич КомненБеркани СтэнАллевина ДжимНдиайе Массамба
Самба БрисГради ЖонатанХусанов Абдукодир  70'Медина ФакундоАгилар РубенФранковски ПшемыславЭль Айнауи Нейл 85' (Диуф Энди ( 85') Абдул-Самед Салис 66' (Менди Нампали ( 66') Томассон Адриен 67' (Сотока Флориан ( 67') Фюльжени Анжело 46' (Гилавоги Морган ( 46'Саид Уэсли 76') Вахи Элю  45'  45'
Запасные: Айдара МассадиоКоста ДавидМауасса ФетЛека Жан-Луи
25 ноября. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Клермон

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