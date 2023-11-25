«Ланс» разгромил «Клермон» в формате 10 на 10

В 13-м туре Лиги 1 встретились «Клермон» и «Ланс». Уже на 11-й минуте Элю Вахи открыл счет. В компенсированное время первого тайма по итогам потасовки были удалены Вахи, Алиду Сейду и тренер хозяев. На 50-й минуте Адриен Томассон дальним ударом удвоил перевес гостей. В концовке Уэсли Саид поставил точку - 0:3.
«Ланс» закрепился на шестом месте, противник - предпоследний.
Протокол игры
|11'Вахи Элю (0:1)
|50'Томассон Адриен (0:2)
|82'Саид Уэсли (0:3)
Диао Мори•Пельмар Анди•Сейду Алиду• 45'Кофрие Максимилиано•Конате Шейк86' (Зеффан Мехди (86') •Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Кейта Хабиб66' (Гоналон Максим (66') • 68'Маньен Йоанн66' (Бутубба Биляль (66') •Чам Мухаммед•Рашани Эльбасан46' (Ожье Флоран (46') •Киэ Грежон 32'66' (Николсон Шамар (66')
Самба Брис•Гради Жонатан•Хусанов Абдукодир• 70'Медина Факундо•Агилар Рубен•Франковски Пшемыслав•Эль Айнауи Нейл85' (Диуф Энди (85') •Абдул-Самед Салис66' (Менди Нампали (66') •Томассон Адриен67' (Сотока Флориан (67') •Фюльжени Анжело46' (Гилавоги Морган (46'•Саид Уэсли76') •Вахи Элю 45' 45'
Запасные: Айдара Массадио•Коста Давид•Мауасса Фет•Лека Жан-Луи
25 ноября. Стадион "Габриэль Монтпье".
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