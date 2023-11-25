«Ланс» разгромил «Клермон» в формате 10 на 10

В 13-м туре Лиги 1 встретились «Клермон» и «Ланс». Уже на 11-й минуте Элю Вахи открыл счет. В компенсированное время первого тайма по итогам потасовки были удалены Вахи, Алиду Сейду и тренер хозяев. На 50-й минуте Адриен Томассон дальним ударом удвоил перевес гостей. В концовке Уэсли Саид поставил точку - 0:3.

«Ланс» закрепился на шестом месте, противник - предпоследний.