Головин против «ПСЖ» сделал столько передач под удар, сколько все игроки «Монако»

Минувшей ночью «Монако» Александра Головина гостил у лидера турнирной таблицы французской Лиги 1 – «ПСЖ». Монегаски проиграли с разгромным счётом – 2:5.

Как сообщает Opta Sports, Головин в минувшем матче сделал столько передач под удар для своих партнёров, сколько и все остальные игроки «Монако» - пять.

Ещё россиянин – третий игрок в этом сезоне Лиги 1, сделавший пять и более пасов под удар в матче против «ПСЖ». А ещё Головин – лучший в игре против парижан по точным передачам в финальную треть – 21 передача. Также Александр сделал три отбора и два перехвата.

Как «ПСЖ» разбил «Монако» в результативном топ-матче