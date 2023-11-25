Энрике восхитился победой «ПСЖ» над командой Головина

В центральном матче 13-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Монако» со счетом 5:2. Своими впечатлениями от поединка поделился главный тренер парижан Луис Энрике.

«Великолепный результат, тем более, что это первый матч после международной паузы. Все знают, что непросто играть после перерыва. Мы провели всего пару тренировок перед этой встречей. Этот успех сплотил команду еще сильнее», - передает слова Энрике пресс-служба парижского гранда.

После 13 туров «ПСЖ» набрал 30 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Что касается «Монако», то команда Александра Головина располагается на третьей позиции.