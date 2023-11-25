Энрике прокомментировал грубую ошибку Доннаруммы

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ошибку вратаря Джанлуиджи Доннаруммы во вчерашнем матче чемпионата Франции против «Монако». Несмотря на оплошность итальянца, парижане уверенно победили со счетом 5:2.

«У всех бывают ошибки. У Доннаруммы это случается крайне редко. В этом матче он ошибся, но это часть футбола. В остальном я полностью доволен. Джанлуиджи смог быстро прийти в себя после этого ляпа. Он проводит отличный сезон, меня все устраивает в его игре», - передает слова Энрике RMC Sport.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Доннарумма провел 13 поединков, в которых пропустил 11 мячей.