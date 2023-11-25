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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике прокомментировал грубую ошибку Доннаруммы

25 Ноября 2023 • 10:05 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ошибку вратаря Джанлуиджи Доннаруммы во вчерашнем матче чемпионата Франции против «Монако». Несмотря на оплошность итальянца, парижане уверенно победили со счетом 5:2.

«У всех бывают ошибки. У Доннаруммы это случается крайне редко. В этом матче он ошибся, но это часть футбола. В остальном я полностью доволен. Джанлуиджи смог быстро прийти в себя после этого ляпа. Он проводит отличный сезон, меня все устраивает в его игре», - передает слова Энрике RMC Sport.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Доннарумма провел 13 поединков, в которых пропустил 11 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Луис Энрике Джанлуиджи Доннарумма ещё теги
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