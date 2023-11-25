Витинья высказался о разгромной победе «ПСЖ» над «Монако»

Хавбек столичного «ПСЖ» Витинья высказался о крупной победе над «Монако» в центральном матче 13-го тура французской Лиги 1. Парижане выиграли на своем поле со счетом 5:2.

«Мы победили, но это был неидеальный матч в нашем исполнении. Еще есть над чем работать. При этом мы показали отличную игру в атаке, все наши форварды забили голы. Чемпионская гонка? Не думаю, что мы убили интригу. Все еще впереди», - передает слова полузащитника Lequipe.

Парижский гранд набрал 30 баллов и единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ» опережает идущую второй «Ниццу» на четыре очка.