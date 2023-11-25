​Аталь арестован в Ницце

Игрок «Ниццы» Юсеф Аталь, ныне отбывающий дисквалификацию за свои высказывания на тему арабо-израильского конфликта, арестован в Ницце. Это случилось в четверг вечером, сообщает местное ежедневное издание Nice-Maatin.

Сообщается и причина - «призывы к насилию». Какие именно, не уточняется, но очевидно, что алжирский игрок по какой-то причине стал жертвой настоящей травли, позволив себе некоторые высказывания, ведь ранее его дисквалифицировали на семь туров. Достаточно странная ситуация для общества, всегда гордившегося своей «свободой слова».

Напомним, что Юсеф Аталь выступает за «Ниццу» с 2018 года, ранее в его карьере были алжирский «Параду» и бельгийский «Кортрийк».