«ПСЖ» победил в шестом подряд матче Лиги 1, во всех случаях забивая 3+ гола

«Пари Сен-Жермен» удалось набрать форму на внутренней арене после неутешительного старта.

Команда Луиса Энрике одержала всего три победы в первых семи матчах Лиги 1, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. В последующих шести встречах парижане неизменно брали верх, забивая при этом не менее трёх голов. В пятницу действующие чемпионы разобрались с «Монако» (5:2), а ранее обыграли «Реймс» (3:0), «Монпелье» (3:0), «Брест» (3:2), «Страсбур» (3:0) и «Ренн» (3:1).

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 30 набранными очками после 13 туров. Вторую строчку занимает «Ницца» (26), сыгравшая на один матч меньше.