Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин создавал – партнёры мазали: «ПСЖ» разбил «Монако» в результативном топ-матче

25 Ноября 2023 • 00:59 Комментировать
ПСЖ
5:2
Монако
окончен

«Монако» и «ПСЖ» сыграли в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч 13-го тура Лиги 1 состоялся 24 ноября на стадионе «Парк де Пренс».

Протокол игры  
ПСЖ5:2Монако
(1:0) Рамуш Гонсалу18'  
  22'Минамино Такуми (1:1)
(2:1) Мбаппе Килиан39'  
(3:1) Дембеле Усман70'  
(4:1) Витинья II72'  
  75'Балогун Фоларин (4:2)
(5:2) Коло-Муани Рандаль  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафШкриньяр МиланЭрнандес ЛюкаМукиэле НордиФабиан Руис 82' (Солер Карлос ( 82') Угарте МануэльВитинья IIДембеле Усман 71' (Баркола Бредли ( 71') Рамуш Гонсалу 72' (Коло-Муани Рандаль ( 72') Мбаппе Килиан
Запасные: Кан-Ин ЛиН'Дур ШерДанилу ПерейраАсенсио МаркоТенас АрнауКюрзава Левен
Кён ФилиппСинго Вилфред  59'Марипан ГильермоМагасса СунгутуСкардовелли Вандерсон 79' (Бен-Йеддер Виссам ( 79') Закария ДенисКамара Мохамед 79' (Дьятта Крепен ( 79') Якобс ИсмаилМинамино Такуми 79' (Аклиуш Манес ( 79') Балогун ФоларинГоловин Александр
Запасные: Уаттара КассумМаецки РадославЭфекеле МаламинМатазо ЭлиоДиоп ЭденМатсима Крислен
24 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Суперматч из Франции, одна из главных битв Лиги 1. Александр Головин, легонько отвлекшийся на Кубу, и его «Монако» против суперзвёзд «ПСЖ» во главе с Килианом Мбаппе. Главные действующие лица естественно появились в основном составе. Ожидался в игре град эмоций, голов, обоюдоострые атаки. Собственно, команды не стали томить зрителей, сразу же пустившись в обмен ударами.

Первым кольнул «ПСЖ». Через центр Килиан Мбаппе ускользнул от опекунов, вырвался на ударную позицию и пальнул в угол – Кён потащил. Это была всего лишь разминка. Следующий сейв остался за Доннаруммой. Головин аккуратно подал на Магассу, тот пробил головой без сопротивления, но Джиджи достал мяч под перекладиной. После обмена уколами перешли к более серьёзным действиям.

Дембеле на правом краю штрафной площади убрал опять же Магассу, сильно пробив из угла. Кён не удержал мяч, а первым на добивание подоспел Гонсалу Рамуш – 1:0. Доннарумма ответил через четыре минуты. Под прессингом Балогуна итальянец выбил мяч аккурат на Минамино, а японцу лишь оставалось воспользоваться подарком – 1:1. Вновь восстановившийся ничейный счёт пал ещё в первом тайме.

Снова Дембеле на фланге опередил Магассу, а защитник, пытаясь мяч выбить, врезал по ноге Усману, привезя пенальти. Килиан Мбаппе гол забил, под перекладину пальнув с 11-метровой отметки – 2:1. Под занавес тайма дубль мог оформить и Минамино, которого Головин конфетным пасом вывел на рандеву с Доннаруммой. Но в этом эпизоде Джанлуиджи исправился за свой привоз, из угла потащив очень сложный мяч.

Голевых скоростей команды не стали снижать и во втором тайме. 2:1 после первых 45 минут, столько же добавили после перерыва. Фабиан Руис из центральной зоны отдал вразрез, Дембеле разогнался справа, опередил многострадального Магассу и сам уже решил эпизод, сильно пробив в ближний угол – 3:1. Тут же прилетел и четвёртый. Свежий Коло-Муани отобрал мяч на чужой половине поля, запустив в прорыв Мбаппе. Килиан покатил в центр на свободного Витинью, которому осталось лишь решить эпизод – 4:1.

«Монако» сдаваться не собирался, гости ушли от разгрома. Магасса вновь отметился на чужой половине поля, обыграв двоих на фланге. Далее он адресовал мяч Минамино, а японец одной передачей вывел Балогуна на рандеву с голкипером. Фоларин Доннарумму переиграл – 4:2.

Ну а «ПСЖ» в очень весёлом матче переиграл «Монако», оставив монегасков на третьей позиции и укрепив собственное единоличное лидерство. К тому же, на шестой компенсированной минуте разгром всё-таки случился. Свою фамилию на табло записал Рандаль Коло-Муани, расстрелявший ворота с пары метров после прострела Хакими и удобного отскока - 5:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Александр Головин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Ноября
00:59
Головин создавал – партнёры мазали: «ПСЖ» разбил «Монако» в результативном топ-матче
00:40
Дембеле забил первый гол за «ПСЖ» – потребовалось 16 матчей
00:29
Джибриль Сиссе: «Дембеле показывает исключительную игру, его нельзя оценивать по голам»
24 Ноября
23:53
Мбаппе превзошёл достижение Кавани
22:30
«ПСЖ» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2
22:25
Дембеле, Рамуш, Мбаппе – в основе «ПСЖ» против «Монако» Головина
22:20
Головин сыграет с «ПСЖ» с первых минут
15:30
Хюттер: Энрике — великий тренер, не могу дождаться встречи с ним
15:17
Тренер «Монако» Хюттер: Я знаю, что мы можем обыграть «ПСЖ»
15:07
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»
14:18
​Мбаппе выйдет на матч с особенной нашивкой на форме
14:17
Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Монако»
12:40
Клиент PARI поставил 400 000 рублей на победу «ПСЖ» над «Монако»
02:09
ПСЖ - Монако: прямая трансляция, составы, онлайн
23 Ноября
21:28
Энрике объяснил, почему матч с «Монако» важен для «ПСЖ»
21:22
Капитан «ПСЖ» не поможет команде в двух ближайших матчах
21:18
Энрике: «Всегда лучше быть первым»
21:12
Энрике: «Рамуш — будущее «ПСЖ»
20:48
Энрике: У «ПСЖ» лучший состав в Лиге 1
20:42
Энрике: «Монако» — один из фаворитов Лиги 1
19:16
​Жирков посоветовал «Челси» игрока из России
12:50
Юссуф Фофана интересен многим топ-клубам
10:52
Канчельскис: «Головин играет против Мбаппе, а не против пешеходов РПЛ — отсюда и такой уровень»
03:51
Асенсио может сыграть против «Монако»
01:51
​ПСЖ – Монако: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции – 24 ноября 2023
00:04
«ПСЖ» не намерен отпускать Руиса и Солера – обоих игроков связывают с «Барселоной»
22 Ноября
22:11
ПСЖ — Монако: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции — 24 ноября 2023
21:39
Шкриньяр: «Наконец-то я там, где хотел быть» 1
21:33
Шкриньяр: Соперники настраиваются на «ПСЖ», как на финал чемпионата мира
21:26
Шкриньяр объяснил, чем Лига 1 отличается от Серии А
21:17
Шкриньяр рассказал, как относится к игровому стилю «ПСЖ»
21:07
«ПСЖ» объявил о выкупе Рамуша у «Бенфики»
20:50
Шалимов: Головин прогрессирует, потому что правильно относится к своему таланту
00:28
«ПСЖ» поспорит с «Ювентусом» за игрока «Монако»
21 Ноября
15:42
Красич: «Головину стоит провести в «Монако» ещё один-два сезона»
20 Ноября
02:50
«ПСЖ» был готов заплатить почти 100 млн евро за двух игроков «Палмейраса»
18 Ноября
12:48
Руис: «Не жалею, что ушёл из «Наполи» за год до победы в Серии А»
17 Ноября
19:37
Мбаппе: Заир-Эмери потрясающий, он будет расти
01:58
«Ювентус» запросил информацию о полузащитнике «ПСЖ» 1
16 Ноября
16:37
Экитике интересен трём клубам из АПЛ
13:55
Агент Хакими: «Ашраф осчастливил фанатов «Интера» в прошлом, но я думаю, что эта история окончена»
11:02
В «ПСЖ» считают, что у Мбаппе в «Реале» будут такие же проблемы с Винисиусом, как и с Неймаром
15 Ноября
16:35
«РБ Лейпциг» хочет сохранить Симонса на следующий сезон
02:21
Стало известно, при каком условии «Бавария» может подписать Мбаппе
14 Ноября
14:31
Венгер: «Заир-Эмери — это смесь Погба и Канте»
14:14
Дешам — о критике Энрике в адрес Мбаппе: «Я поступил бы иначе»
00:35
Доннарумма высказался о том, как ему помог переход в «ПСЖ»
00:05
В «Реале» всё больше склоняются к подписанию Холанна вместо Мбаппе
13 Ноября
23:44
«Реал» изменил стратегию в сделке по Мбаппе
11 Ноября
22:19
«Манчестер Сити» предлагал 60 млн евро за игрока «ПСЖ», но получил отказ
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Монако Монако
5
2
1.46 4.90 6.00
Видео
25.11.23 в 19:00
Клермон Клермон
Ланс Ланс
3.50 3.40 2.12
Видео
25.11.23 в 23:00
Страсбург Страсбург
Марсель Марсель
4.10 3.70 1.86
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Ноября
01:09 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» победил в шестом подряд матче Лиги 1, во всех случаях забивая 3+ гола
00:40 · Франция. Лига 1
Дембеле забил первый гол за «ПСЖ» – потребовалось 16 матчей
00:29 · Франция. Лига 1
Джибриль Сиссе: «Дембеле показывает исключительную игру, его нельзя оценивать по голам»
24 Ноября
23:53 · Франция. Лига 1
Мбаппе превзошёл достижение Кавани
22:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2
22:25 · Франция. Лига 1
Дембеле, Рамуш, Мбаппе – в основе «ПСЖ» против «Монако» Головина
22:20 · Россия. Премьер-лига
Головин сыграет с «ПСЖ» с первых минут
17:05 · Франция. Лига 1
​Головин может выиграть «Золотой мяч» - Красич
15:30 · Франция. Лига 1
Хюттер: Энрике — великий тренер, не могу дождаться встречи с ним
15:17 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако» Хюттер: Я знаю, что мы можем обыграть «ПСЖ»
15:07 · Франция. Лига 1
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»
14:18 · Франция. Лига 1
​Мбаппе выйдет на матч с особенной нашивкой на форме
14:17 · Франция. Лига 1
Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Монако»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучшего российского футболиста
09:19 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Не могу себе представить, чтобы «Ливерпуль» потратил деньги на Мбаппе»
Все новости
Рекомендуем