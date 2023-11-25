Головин создавал – партнёры мазали: «ПСЖ» разбил «Монако» в результативном топ-матче

«Монако» и «ПСЖ» сыграли в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч 13-го тура Лиги 1 состоялся 24 ноября на стадионе «Парк де Пренс».

Суперматч из Франции, одна из главных битв Лиги 1. Александр Головин, легонько отвлекшийся на Кубу, и его «Монако» против суперзвёзд «ПСЖ» во главе с Килианом Мбаппе. Главные действующие лица естественно появились в основном составе. Ожидался в игре град эмоций, голов, обоюдоострые атаки. Собственно, команды не стали томить зрителей, сразу же пустившись в обмен ударами.

Первым кольнул «ПСЖ». Через центр Килиан Мбаппе ускользнул от опекунов, вырвался на ударную позицию и пальнул в угол – Кён потащил. Это была всего лишь разминка. Следующий сейв остался за Доннаруммой. Головин аккуратно подал на Магассу, тот пробил головой без сопротивления, но Джиджи достал мяч под перекладиной. После обмена уколами перешли к более серьёзным действиям.

Дембеле на правом краю штрафной площади убрал опять же Магассу, сильно пробив из угла. Кён не удержал мяч, а первым на добивание подоспел Гонсалу Рамуш – 1:0. Доннарумма ответил через четыре минуты. Под прессингом Балогуна итальянец выбил мяч аккурат на Минамино, а японцу лишь оставалось воспользоваться подарком – 1:1. Вновь восстановившийся ничейный счёт пал ещё в первом тайме.

Снова Дембеле на фланге опередил Магассу, а защитник, пытаясь мяч выбить, врезал по ноге Усману, привезя пенальти. Килиан Мбаппе гол забил, под перекладину пальнув с 11-метровой отметки – 2:1. Под занавес тайма дубль мог оформить и Минамино, которого Головин конфетным пасом вывел на рандеву с Доннаруммой. Но в этом эпизоде Джанлуиджи исправился за свой привоз, из угла потащив очень сложный мяч.

Голевых скоростей команды не стали снижать и во втором тайме. 2:1 после первых 45 минут, столько же добавили после перерыва. Фабиан Руис из центральной зоны отдал вразрез, Дембеле разогнался справа, опередил многострадального Магассу и сам уже решил эпизод, сильно пробив в ближний угол – 3:1. Тут же прилетел и четвёртый. Свежий Коло-Муани отобрал мяч на чужой половине поля, запустив в прорыв Мбаппе. Килиан покатил в центр на свободного Витинью, которому осталось лишь решить эпизод – 4:1.

«Монако» сдаваться не собирался, гости ушли от разгрома. Магасса вновь отметился на чужой половине поля, обыграв двоих на фланге. Далее он адресовал мяч Минамино, а японец одной передачей вывел Балогуна на рандеву с голкипером. Фоларин Доннарумму переиграл – 4:2.

Ну а «ПСЖ» в очень весёлом матче переиграл «Монако», оставив монегасков на третьей позиции и укрепив собственное единоличное лидерство. К тому же, на шестой компенсированной минуте разгром всё-таки случился. Свою фамилию на табло записал Рандаль Коло-Муани, расстрелявший ворота с пары метров после прострела Хакими и удобного отскока - 5:2.