Дембеле забил первый гол за «ПСЖ» – потребовалось 16 матчей

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле отпраздновал свой первый гол за команду.

Француз пополнил ряды гранда Лиги 1 в середине августа, перебравшись из «Барселоны» за 50 млн евро. 26-летний игрок ни разу не поразил ворота соперников более чем за три месяца выступлений за команду Луиса Энрике, однако сегодня его безголевая серия подошла к концу. Дембеле отличился на 70-й минуте поединка 13-го тура чемпионата Франции против «Монако», установив на табло счёт 3:1.

Теперь на счету футболиста один забитый мяч и четыре голевых паса в 16 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Следить за событиями концовки матча «ПСЖ» – «Монако» можно на сайте LiveResult.ru.