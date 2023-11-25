Джибриль Сиссе: «Дембеле показывает исключительную игру, его нельзя оценивать по голам»

Бывший французский футболист Джибриль Сиссе поддержал вингера «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле.

26-летний футболист, в августе купленный у «Барселоны» за 50 млн евро, не забил ни одного гола в первых 15 матчах за парижан во всех турнирах.

«Дембеле – не бомбардир, но он создаёт моменты. Он действует легко и технично. Да, он не забивает, но делает разницу иначе, помогая из глубины, совершая важные передачи. Наблюдая за ним, я понимаю, что дело здесь вовсе не в голах. Усман показывает исключительную игру», – приводит Footmercato слова Сиссе.

В активе Дембеле четыре результативных паса в составе команды Луиса Энрике.