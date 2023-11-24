Дембеле, Рамуш, Мбаппе – в основе «ПСЖ» против «Монако» Головина

Менее чем через час в Лиге 1 стартует домашний матч «ПСЖ» против «Монако». Хозяева арены «Парк де Пренс» представили свой старт на грядущий матч. Он выглядит следующим образом:

Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиэле, Угарте, Витинья, Фабиан Руис, Дембеле, Рамуш, Мбаппе (к).

Парижане, напомним, не проигрывают в чемпионате Франции с середины сентября. Тогда, 15 числа они проиграли «Ницце» дома – 2:3.

С составом монегасков можно ознакомиться тут. Текстовая трансляция игры стартует на нашем портале в 23:00 по московскому времени. Подключайтесь и следите за ходом матча, где Вам удобно.