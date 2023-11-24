Хюттер: Энрике — великий тренер, не могу дождаться встречи с ним

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о наставнике «ПСЖ» Луисе Энрике.

«Это будет наша первая встреча. Он великий тренер, добившийся больших успехов в «Барселоне» и сборной Испании. У него отличный стиль игры. Не могу дождаться встречи с ним», — цитирует Хюттера пресс-служба «Монако».

В пятницу, 24 ноября, «Монако» на выезде сыграет с «ПСЖ» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало события — в 23:00 по московскому времени.

В настоящий момент «ПСЖ» находится на вершине турнирной таблицы Лиги 1, а «Монако» располагается на третьем месте, отставая от лидера на три очка.