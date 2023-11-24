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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Монако» Хюттер: Я знаю, что мы можем обыграть «ПСЖ»

24 Ноября 2023 • 15:17 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
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Через 6 ч. 48 мин.

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от предстоящего матча против «ПСЖ».

«Это команда, которая любит владеть мячом, но при этом очень быстро действует при переходах. Мы не хотим отступать от своих игровых принципов в этом матче, не боимся, даже если у нас в соперниках лучшая команда Лиги 1. Я знаю, что мы можем выиграть этот матч», — приводит слова Хюттера официальный сайт монегасков.

После 12 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 24 очка.

Сегодня, подопечные Хюттера встретятся с «ПСЖ» в рамках 13-го тура Лиги 1. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
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