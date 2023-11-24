Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Пресс-служба «Монако» опубликовала список футболистов, которые смогут принять участие в предстоящей игре чемпионата Франции против «ПСЖ».

Всего в заявке оказалось 23 игрока, среди которых числится российский полузащитник Александр Головин.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 11 матчах Лиги 1, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Встреча 13-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако» пройдет сегодня, 24 ноября. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.