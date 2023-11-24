​Мбаппе выйдет на матч с особенной нашивкой на форме

Профессиональная футбольная лига Франции нашла способ, как несколько повысить авторитет лучшего бомбардира Лиги 1. Теперь текущий лидер бомбардирской гонки будет выходить на матч нового тура со специальной нашивкой S1 на форме.

Первым эту нашивку примерит на себе Килиан Мбаппе в пятничном матче чемпионата Франции против «Монако».

Мбаппе возглавляет бомбардирскую гонку Лиги 1 с 13 голами, опережая ближайшего конкурента на шесть голов. Не исключено, что нашивку S1 звёздный форвард «ПСЖ» будет носить до конца сезона.

Матч между «ПСЖ» и «Монако» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.