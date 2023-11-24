Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Монако»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о центральном матче 13-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако».

«Париж выиграет убедительно, минимум в 2 мяча. Решат личности. У «Монако» нет своего Мбаппе, нет Дембеле. Еще и список отсутствующих очень длинный. 3:1 - что-то такое жду», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «ПСЖ» - «Монако» состоится в Париже сегодня, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают первое место в турнирной таблице, а гости располагаются на третьей строчке.