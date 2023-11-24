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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» решил продать двух игроков

24 Ноября 2023 • 08:39 Комментировать

Французский «ПСЖ» хочет подзаработать на продаже игроков в январское трансферное окно. Согласно информации Le Parisien, парижский гранд решил расстаться с нападающим Уго Экитике и защитником Левеном Кюрзава.

В нынешнем сезоне эти футболисты очень редко появляются на поле. В связи с этим было принято решение отпустить их в другие команды. Трансферная стоимость Экитике оценивается в 15 миллионов евро, а Кюрзава – три миллиона.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции парижский гранд лидирует после 12 туров. «ПСЖ» набрал 27 баллов и опережает ближайшего преследователя на одно очко.

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