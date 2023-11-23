Энрике объяснил, почему матч с «Монако» важен для «ПСЖ»

Испанский наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием перед матчем 13-го тура чемпионата Франции с «Монако».

«Этот матч важен для нас, потому что «Монако» — наш прямой конкурент. Конечно, впереди еще много матчей, но когда мы играем с командой, преследующей нас, это становится особенным», — приводит слова Энрике пресс-служба парижан.

Тренер добавил, что «ПСЖ» будет нелегко в предстоящем поединке, отметив, что у него еще не было легких матчей в Лиге 1.

Матч «ПСЖ» - «Монако» пройдет завтра, 24 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 по столичному времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.