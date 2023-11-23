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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике объяснил, почему матч с «Монако» важен для «ПСЖ»

23 Ноября 2023 • 21:28 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1 1.45 X 5.10 2 6.30
24.11 23:00

Испанский наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием перед матчем 13-го тура чемпионата Франции с «Монако».

«Этот матч важен для нас, потому что «Монако» — наш прямой конкурент. Конечно, впереди еще много матчей, но когда мы играем с командой, преследующей нас, это становится особенным», — приводит слова Энрике пресс-служба парижан.

Тренер добавил, что «ПСЖ» будет нелегко в предстоящем поединке, отметив, что у него еще не было легких матчей в Лиге 1.

Матч «ПСЖ» - «Монако» пройдет завтра, 24 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 по столичному времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

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21:28 · Франция. Лига 1
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