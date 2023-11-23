Капитан «ПСЖ» не поможет команде в двух ближайших матчах

«ПСЖ» из-за травмы в матче за сборную Бразилии лишился своего капитана, бразильского защитника Маркиньоса как минимум на 10 дней. Такой срок отсутствия центрдефа указан на официальном сайте парижан, у бразильца травмировано подколенное сухожилие.

В ближайшую декаду парижанам предстоит сыграть два матча. Первый – с «Монако» – пройдёт 24 ноября в Париже на арене «Парк де Пренс» в рамках французской Лиги 1. А в следующую среду, 29 ноября «ПСЖ» сразится также дома с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

Маркиньос может вернуться в строй у 3 декабря – в этот воскресный день «ПСЖ» будет гостить у «Гавра».

Маркиньос получил травму в матче с Аргентиной