Энрике: «Всегда лучше быть первым»

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике высказался о лидерстве в чемпионате Франции.

«Всегда лучше быть первым, не знаю, дает ли это больше спокойствия, но наша цель — выиграть чемпионат. Мы очень амбициозны, но это не те амбиции, которых заслуживает этот клуб», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

В 12 турах «ПСЖ» одержал восемь побед, три раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. На данный момент на счету парижан 27 зачетных баллов, которые позволяют команде быть на вершине турнирной таблицы Лиги 1.

24 ноября подопечные Энрике встретятся с «Монако» в рамках 13-го тура чемпионата Франции, начало — в 23:00 по мск.