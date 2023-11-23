Энрике: «Рамуш — будущее «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал трансфер нападающего Гонсалу Рамуша из «Бенфики».

Ранее стало известно, что столичный клуб выкупил контракт футболиста у португальцев.

— Это очень хорошая новость, которая меня радует. Рамуш — будущее клуба, это великолепный футболист, способный разнообразить нашу игру. Я очень рад, что мы активировали опцию выкупа, — заявил Энрике на пресс-конференции.

По данным СМИ, трансфер Рамуша обошелся «ПСЖ» в 65 миллионов евро плюс 15 миллионов в качестве бонусов.

В составе парижан португалец провел 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.