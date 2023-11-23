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Чемпионат Франции. Лига 1

Фанат «Марселя» получил тюремный срок – он бросал камни в автобус «Лиона»

23 Ноября 2023 • 20:59 Комментировать

В конце октября в чемпионате Франции был сорван матч между «Марселем» и «Лионом». Дело в том, что автобус «ткачей» был атакован местными фанатами. Тренер гостевой команды Фабио Гроссо серьёзно пострадал от осколка стекла – ему даже пришлось накладывать швы.

Как сообщает L'Equipe, один из фанатов «Марселя» в четверг был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения. В социальных сетях есть видео, на котором видно, как этот человек бросает камни в автобус «Лиона». При этом суд не смог установить, что именно этот фанат разбил окна автобуса. Возможно, если бы это доказали, то наказание было бы более суровым.  

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