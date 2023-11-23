Энрике: У «ПСЖ» лучший состав в Лиге 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил текущий состав своей команды.

«На мой взгляд, у нас лучший состав в чемпионате. Единственное, каждый раз, когда игрок получает травму, это грустно, потому что он сможет играть. Но состав у нас очень большой и имеет очень высокий уровень», — цитирует тренера пресс-служба парижан.

В 12 турах нынешнего розыгрыша Лиги 1 «ПСЖ» набрал 27 очков и возглавляет турнирную таблицу. Ближайшим преследователем является «Ницца», которая отстает от лидера на одно очко.

Завтра, 24 ноября, «ПСЖ» встретится с «Монако» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Начало поединка должно состояться в 23:00 по мск.