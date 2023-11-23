Энрике: «Монако» — один из фаворитов Лиги 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о предстоящем сопернике в чемпионате Франции — «Монако».

— Это одна из лучших команд чемпионата, одна из фаворитов. У них очень высокий показатель ожидаемых голов (xG). Это хорошая команда, как в плане индивидуальных действий, так и командных. Очевидно, нам будет непросто, — приводит слова Энрике пресс-служба парижан.

После 12 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в своем активе 27 очков. «Монако» располагается на третьей позиции, отставая от лидера на три балла.

Очное противостояние между командами состоится 24 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.