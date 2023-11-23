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Чемпионат Франции. Лига 1

Чалов: Уверен, что Кузяев не жалеет о переходе в «Гавр»

23 Ноября 2023 • 20:19 Комментировать
Нант
...
Гавр
1 2.05 X 3.50 2 3.80
26.11 17:00

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о том, понимает ли он поступок Далера Кузяева, который уехал во французский «Гавр».

«Я понимаю. Думаю, что у Далера была мечта поиграть в топ-5 чемпионатах и он пошел за ней, за опытом и за эмоциями. Если его сейчас спросить, уверен, он скажет, что ни разу не жалеет об этом», — приводит слова Чалова «КП Спорт».

Минувшим летом 30-летний Кузяев не стал продлевать контракт с «Зенитом» и переехал во Францию, заключив трудовое соглашение с «Гавром», который только что вышел в элитный дивизион.

В нынешнем сезоне Кузяев провел 12 матчей в Лиге 1 и стал автором двух забитых мячей в ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Гавр Далер Кузяев Фёдор Чалов ещё теги

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