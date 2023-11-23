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Чемпионат Франции. Лига 1

Юссуф Фофана интересен многим топ-клубам

23 Ноября 2023 • 12:50 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1 1.50 X 5.10 2 6.00
24.11 23:00

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана попал в сферу интересов многих топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз является трансферной целью для целого ряда грандов.

Отмечается, что у Фофана летом 2025 года истекает контракт с «Монако». Если футболист не продлит своё соглашение по ходу нынешнего сезона, следующим летом он будет доступен на трансферном рынке по значительной скидке.

24-летний Фофана к сегодняшнему дню провёл 15 матчей за взрослую сборную Франции, где отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. В чемпионате футболист в нынешнем сезоне записал на свой актив 3 ассиста в 12 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Юссуф Фофана

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