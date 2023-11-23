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Чемпионат Франции. Лига 1

Асенсио может сыграть против «Монако»

23 Ноября 2023 • 03:51 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1 1.50 X 5.10 2 6.00
24.11 23:00

Вингер «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио может вернуться на поле в ближайшем матче.

Испанец провёл свой последний матч за парижан ещё в начале сентября – тогда команда обыграла «Лион» (4:1), а экс-футболист мадридского «Реала» отметился голом и ассистом. Чуть позднее Асенсио получил повреждения в расположении сборной Испании.

По информации Le Parisien, 27-летний игрок имеет хорошие шансы на участие в предстоящем поединке против «Монако», который состоится в пятницу. Также вернуться на поле может и полузащитник Данилу Перейра.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 27 набранными очками после 12 туров, на один балл опережая «Ниццу» и на три – «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
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