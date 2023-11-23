Асенсио может сыграть против «Монако»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио может вернуться на поле в ближайшем матче.

Испанец провёл свой последний матч за парижан ещё в начале сентября – тогда команда обыграла «Лион» (4:1), а экс-футболист мадридского «Реала» отметился голом и ассистом. Чуть позднее Асенсио получил повреждения в расположении сборной Испании.

По информации Le Parisien, 27-летний игрок имеет хорошие шансы на участие в предстоящем поединке против «Монако», который состоится в пятницу. Также вернуться на поле может и полузащитник Данилу Перейра.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 27 набранными очками после 12 туров, на один балл опережая «Ниццу» и на три – «Монако».