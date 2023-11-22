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Шкриньяр: «Наконец-то я там, где хотел быть»

22 Ноября 2023 • 21:39 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Монако
1 1.50 X 5.10 2 6.00
24.11 23:00

Словацкий футболист «ПСЖ» Милан Шкриньяр признался, что рад играть за парижан.

— Я чувствую себя очень хорошо. Наконец-то я там, где хотел быть. Я очень много работал для этого, — заявил 28-летний защитник пресс-службе парижского клуба.

Шкриньяр пополнил состав «ПСЖ» в июле этого года. Трудовое соглашение игрока с командой рассчитано до конца сезона-2027/28. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

По итогам 12 туров «ПСЖ» имеет в своей копилке 27 набранных очков и занимает первое место в Лиге 1.

24 ноября «ПСЖ» встретится с «Монако». Игра должна будет стартовать в 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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InterSan
22 Ноября 2023 в 21:52
Гражданин Товарищ - прошлое зачеркивать не стоит. В Интере ты другое говорил и не предупреждал, что ты проездом. Через полгода-год найдется новые Супер негр защитник - и присядешь на лавку.
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