Шкриньяр: «Наконец-то я там, где хотел быть»

Словацкий футболист «ПСЖ» Милан Шкриньяр признался, что рад играть за парижан.

— Я чувствую себя очень хорошо. Наконец-то я там, где хотел быть. Я очень много работал для этого, — заявил 28-летний защитник пресс-службе парижского клуба.

Шкриньяр пополнил состав «ПСЖ» в июле этого года. Трудовое соглашение игрока с командой рассчитано до конца сезона-2027/28. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

По итогам 12 туров «ПСЖ» имеет в своей копилке 27 набранных очков и занимает первое место в Лиге 1.

24 ноября «ПСЖ» встретится с «Монако». Игра должна будет стартовать в 23:00 по мск.