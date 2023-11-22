Шкриньяр: Соперники настраиваются на «ПСЖ», как на финал чемпионата мира

Защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр высказался о настрое соперников на матчи против парижан.

«Когда другие команды играют с «ПСЖ», часто создается впечатление, что они играют в финале чемпионата мира. Но мы должны быть готовы к этому, потому что у нас одна из лучших команд в мире», — приводит слова Шкриньяра официальный сайт парижан.

После 12 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 27 зачетных баллов.

В пятницу, 24 ноября, подопечные Луиса Энрике примут на своем поле «Монако» в рамках 13-го тура Лиги 1. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.