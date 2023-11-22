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Чемпионат Франции. Лига 1

Шкриньяр рассказал, как относится к игровому стилю «ПСЖ»

22 Ноября 2023 • 21:17 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1 1.50 X 5.10 2 6.00
24.11 23:00

Защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр ответил на вопрос, как относится к игровому стилю, который команде прививает главный тренер Луис Энрике.

«Мы хотим владеть мячом и контролировать игру. Это идеальный стиль, потому что, когда вы владеете мячом, ваш противник больше не может атаковать вас, вместо этого он должен прессинговать и бежать, пытаясь вернуть мяч. Это действительно тот стиль игры, который мне нравится», — приводит слова Шкриньяра официальный сайт парижан.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» провел 12 матчей в рамках чемпионата Франции, в которых набрал 27 очков. На данный момент подопечные Энрике находятся на вершине таблицы, опережая идущую на втором месте «Ниццу» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
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