Шкриньяр рассказал, как относится к игровому стилю «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр ответил на вопрос, как относится к игровому стилю, который команде прививает главный тренер Луис Энрике.

«Мы хотим владеть мячом и контролировать игру. Это идеальный стиль, потому что, когда вы владеете мячом, ваш противник больше не может атаковать вас, вместо этого он должен прессинговать и бежать, пытаясь вернуть мяч. Это действительно тот стиль игры, который мне нравится», — приводит слова Шкриньяра официальный сайт парижан.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» провел 12 матчей в рамках чемпионата Франции, в которых набрал 27 очков. На данный момент подопечные Энрике находятся на вершине таблицы, опережая идущую на втором месте «Ниццу» на один балл.