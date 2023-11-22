«ПСЖ» объявил о выкупе Рамуша у «Бенфики»

Португальский форвард Гонсалу Рамуш стал футболистом «ПСЖ» на постоянной основе. Ранее 22-летний игрок выступал за парижан на правах аренды, а его контракт принадлежал «Бенфике».

О состоявшемся трансфере сообщает пресс-служба действующего чемпиона Франции в социальных сетях. Трудовое соглашение Рамуша с «ПСЖ» рассчитано до 2028 года.

Напомним, французы арендовали нападающего у «Бенфики» в августе этого года. За это время Рамуш провел 15 матчей в составе «ПСЖ», в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.