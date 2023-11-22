Шалимов: Головин прогрессирует, потому что правильно относится к своему таланту

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Много разговоров о том, что он лидер, потому что он уехал и прогрессирует. На мой взгляд, разница между Александром и другими в том, что он более талантлив и этот талант в себе развивает», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Как считает специалист, Головин трудолюбивый и ответственный футболист, который правильно относится к своему таланту.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек сыграл в 11 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и записал на свой счет два ассиста.