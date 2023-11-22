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​Неймар имел проблемы со стопой ещё до рекордного трансфера в «ПСЖ»

22 Ноября 2023 • 16:57 Комментировать

Звёздный нападающий Неймар ещё до своего рекордного трансфера из «Барселоны» в «ПСЖ» страдал от стрессового перелома стопы. Об этом сообщается в материале, который вышел на страницах L’Equipe.

Уже будучи игроком «ПСЖ», Неймар регулярно оказывался в лазарете. Поскольку бразилец ещё до переезда в Париж имел проблемы, он был практически обречён на регулярные лечения.

Летом 2017 года «ПСЖ» заплатил за Неймара невероятные 222 миллиона евро. Судя по всему, этот трансфер ещё долго будет оставаться самым дорогим в истории футбола. В августе 2023-го Неймар покинул «ПСЖ» и стал игроком «Аль-Хиляля». Недавно бразилец получил серьёзную травму колена.

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ПСЖ Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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