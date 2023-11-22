Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Известный игрок «ПСЖ» может уехать в Саудовскую Аравию

22 Ноября 2023 • 14:08 Комментировать

Защитник Преснел Кимпембе, выступающий во Франции за «ПСЖ», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

В услугах 28-летнего французского игрока заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Сделка может быть оформлена зимой. Главный тренер парижан Луис Энрике готов рассмотреть вариант расставания с Преснелем.

Действующий контракт защитника с «ПСЖ» истекает летом следующего года. Он выступает за столичный коллектив с июля 2015 года. Эксперты Transfrmarkt оценивают стоимость Кимпембе в 22 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Ноября
14:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона: «Шамар ещё раз доказал, что он великий игрок»
14:08 · Франция. Лига 1
Известный игрок «ПСЖ» может уехать в Саудовскую Аравию
13:52 · Англия. Премьер-лига
Виейра может уйти из «Арсенала»
12:31 · Франция. Лига 1
Маркиньос получил травму в матче с Аргентиной
02:23 · Франция. Лига 1
​Катарские владельцы «ПСЖ» хотят купить «Парк де Пренс» и модернизировать арену
00:28 · Италия. Серия А
«ПСЖ» поспорит с «Ювентусом» за игрока «Монако»
21 Ноября
20:37 · Испания. Ла Лига
​Два игрока «ПСЖ» - на радаре «Барселоны»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Черникова подтвердил интерес от «Ниццы»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Черников интересен одному из лидеров французской Лиги 1 слухи
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Три клуба АПЛ следят за Дембеле
15:42 · Франция. Лига 1
Красич: «Головину стоит провести в «Монако» ещё один-два сезона»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Куртуа и Доннарумма - в списке претендентов на награду лучшему вратарю года
12:04 · Франция. Лига 1
Анри назвал Лигу 1 скучным турниром
11:19 · Италия. Серия А
Топ-клубы Серии А нацелились на Кефрена Тюрама, цена игрока – 40 миллионов евро
11:02 · Россия. Премьер-лига
Головин опроверг слова Мостового о зарплатах во Франции 1
Все новости
Рекомендуем