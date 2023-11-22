Известный игрок «ПСЖ» может уехать в Саудовскую Аравию

Защитник Преснел Кимпембе, выступающий во Франции за «ПСЖ», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

В услугах 28-летнего французского игрока заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Сделка может быть оформлена зимой. Главный тренер парижан Луис Энрике готов рассмотреть вариант расставания с Преснелем.

Действующий контракт защитника с «ПСЖ» истекает летом следующего года. Он выступает за столичный коллектив с июля 2015 года. Эксперты Transfrmarkt оценивают стоимость Кимпембе в 22 миллиона евро.