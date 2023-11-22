Маркиньос получил травму в матче с Аргентиной

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос получил повреждение по ходу поединка квалификации чемпионата мира – 2026 против команды Аргентины.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Адриен Гренье, степень серьезности травмы игрока будет определена после прохождения медицинского обследования. Из-за повреждения Маркиньос вряд ли поможет парижанам в предстоящем матче чемпионата Франции против «Монако». Также он рискует пропустить встречу с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Лиги 1 защитник провел десять поединков, не отметившись голевыми действиями.