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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос получил травму в матче с Аргентиной

22 Ноября 2023 • 12:31 Комментировать

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос получил повреждение по ходу поединка квалификации чемпионата мира – 2026 против команды Аргентины.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Адриен Гренье, степень серьезности травмы игрока будет определена после прохождения медицинского обследования. Из-за повреждения Маркиньос вряд ли поможет парижанам в предстоящем матче чемпионата Франции против «Монако». Также он рискует пропустить встречу с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Лиги 1 защитник провел десять поединков, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
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