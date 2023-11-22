​Катарские владельцы «ПСЖ» хотят купить «Парк де Пренс» и модернизировать арену

Владельцы парижского «ПСЖ» инициировали переговоры с городскими властями по поводу покупки стадиона «Парк де Пренс», сообщает издание L'Equipe. Если они пройдут успешно и «ПСЖ» обзаведется собственным стадионом, то владельцы клуба планируют провести реконструкцию и увеличить его вместимость до 60 тысяч зрителей против нынешних 47 тысяч. Правда, пока что городские власти совсем не настроены продавать стадион. В таком случае у Аль-Хелаифи есть альтернатива - выкупить стадион «Стад де Франс», который уже вмещает 80 тысяч зрителей, что амбициозный катарский шейх считает достаточным на данный момент.