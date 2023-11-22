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Чемпионат Франции. Лига 1

​Катарские владельцы «ПСЖ» хотят купить «Парк де Пренс» и модернизировать арену

22 Ноября 2023 • 02:23 Комментировать

Владельцы парижского «ПСЖ» инициировали переговоры с городскими властями по поводу покупки стадиона «Парк де Пренс», сообщает издание  L'Equipe. Если они пройдут успешно и «ПСЖ» обзаведется собственным стадионом, то владельцы клуба планируют провести реконструкцию и увеличить его вместимость до 60 тысяч зрителей против нынешних 47 тысяч. Правда, пока что городские власти совсем не настроены продавать стадион. В таком случае у Аль-Хелаифи есть альтернатива - выкупить стадион «Стад де Франс», который уже вмещает 80 тысяч зрителей, что амбициозный катарский шейх считает достаточным на данный момент.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Парк де Пренс
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