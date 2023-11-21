Красич: «Головину стоит провести в «Монако» ещё один-два сезона»

Бывший игрок ЦСКА Милош Красич выразил мнение, что полузащитнику «Монако» Александру Головину не стоит в ближайшее время покидать французский клуб.

При этом серб отметил, что россиянин обладает большим потенциалом для выступлений в лучших клубах Европы.

«Мне кажется, Головину стоит провести в «Монако» ещё один-два сезона. Получить дополнительный опыт, проявить себя в еврокубках. У Александра огромный потенциал, чтобы перейти в топ-клуб Европы», — цитирует Красича «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 30 миллионов евро.