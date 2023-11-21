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Чемпионат Франции. Лига 1

Анри назвал Лигу 1 скучным турниром

21 Ноября 2023 • 12:04 Комментировать

Экс-форвард лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри поделился мнением об уровне футбола во французском чемпионате.

«Не хочу говорить о том, что отсутствие большого количества голов делает Лигу 1 скучным турниром. Дело в том, что в Лиге 1 нет активных действий от команд, очень мало ударов по воротам», - передает слова легендарного форварда Sportskeeda.

По итогам 12 проведенных туров чемпионата Франции лидирует в турнирной таблице «ПСЖ», который набрал 27 баллов. На второй позиции располагается «Ницца», в активе которой 26 очков. Тройку лидеров замыкает «Монако» (24).

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Евро-Футбол.Ру,
Тьерри Анри
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