Анри назвал Лигу 1 скучным турниром

Экс-форвард лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри поделился мнением об уровне футбола во французском чемпионате.

«Не хочу говорить о том, что отсутствие большого количества голов делает Лигу 1 скучным турниром. Дело в том, что в Лиге 1 нет активных действий от команд, очень мало ударов по воротам», - передает слова легендарного форварда Sportskeeda.

По итогам 12 проведенных туров чемпионата Франции лидирует в турнирной таблице «ПСЖ», который набрал 27 баллов. На второй позиции располагается «Ницца», в активе которой 26 очков. Тройку лидеров замыкает «Монако» (24).